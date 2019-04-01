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Наименование закупки
Поставка приборов контроля и измерения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 08:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов контроля и измерения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 07:00 GMT +301.04.2019 07:0001.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90509Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов контроля и измерения
Начальная цена
372 972,45
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость поставляемого Товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя, включая транспортные услуги, стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 64.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 1.000
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