Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость поставляемого Товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя, включая транспортные услуги, стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора.