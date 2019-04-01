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    Главная / Торги / Поставка приборов контроля и измерения

    Поставка приборов контроля и измерения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 07:0001.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90509Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90509

    Наименование закупки

    Поставка приборов контроля и измерения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 08:50

    Документация процедуры

    Приложение_к_договору_№_1_от_25.01.2019_Поставка_приборов_контроля_и_измерения_.XLSX

    Дог._от_25.01.2019_Поставка_приборов_контроля_и_измерения_(1343548_v2).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов контроля и измерения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 07:00 GMT +301.04.2019 07:0001.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90509Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов контроля и измерения

    Начальная цена

    372 972,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка Новоуренгойского газохимического комплекса (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставляемого Товара включает в себя все расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя, включая транспортные услуги, стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель давления многопределеный АДР-0.25"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Измеритель давления многопредельный АДН-50.4 0.....50кПа, ГОСТ 22520-85"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В "Аякс" исп.10 ПАШК 425119.008-10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Источник питания вторичного СКАТ-24-2.0 7А·Ч 220В 24В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Сигнал-20М 20 шлейфов RS-485, протокол Орион АЦДР.425513.017"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Прибор управления пожаротушением приемно-контрольный С2000-АСПТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Источник питания резервный РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) 220В 3А 340х270х95 3.93КГ АЦДР.436534.002-01"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 8"

    "Источник питания резервный РИП-12 исп.0.1 12В 3А 17А/ч"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Сигнализатор довзрывоопасных концентраций Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО с датчиком"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Клеймо поверительное стальное 2.5х2.5ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Клеймо поверительное каучуковое 12х12ММ"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 12"

    "Клеймо калибровочное плашка 5.5х5.5ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Клеймо калибровочное каучуковое 18x18ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 14"

    "Прибор Имитатор электродной системы И-02 250х160х145ММ"

    Кол-во: 1.000

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