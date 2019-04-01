Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка МТР (Нож для бумагорезательных машин)

    Поставка МТР (Нож для бумагорезательных машин)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 07:0001.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90492Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90492

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Нож для бумагорезательных машин)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 06:58

    Документация процедуры

    Техническое_задание_по_Заказу_Нож_для_бумагор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР (Нож для бумагорезательных машин)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 07:00 GMT +301.04.2019 07:0001.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90492Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Нож для бумагорезательных машин)

    Начальная цена

    75 969,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Ж"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт» а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.» (пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нож для бумагорезательных машин Polar 78 NMW-EL 960х110х11.7"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 260339
    Поставка твердосплавных пластин для нужд Тюменского Экспериментального завода
    Поставка твердосплавных пластин для нужд Тюменского Экспериментального завода
    260339
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 76759
    Поставка Пластин режущих твердосплавных RPGN 090300 для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    Поставка Пластин режущих твердосплавных RPGN 090300 для нужд филиала "Саратоворгдиагностика"...
    76759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:30(GMT+03:00)
    44 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78068
    Поставка Пластин режущих твердосплавных RPGN 090300 для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    Поставка Пластин режущих твердосплавных RPGN 090300 для нужд филиала "Саратоворгдиагностика"...
    78068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 07:30(GMT+03:00)
    487 846
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 79119
    Поставка слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для нужд СГМ (ИТЦ - ф-л ООО "ГТЧ")
    Поставка слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для нужд СГМ (ИТЦ - ф-л ООО "ГТЧ")
    79119
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    108 890
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ООО "КЗИТ"
    Ценовой запрос № 79884
    Поставка твердосплавных пластин для ООО КЗИТ
    Поставка твердосплавных пластин для ООО КЗИТ
    79884
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 13:00(GMT+03:00)
    244 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить