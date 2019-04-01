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    Главная / Торги / Поставка вентилятора высокого давления для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка вентилятора высокого давления для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 05:0001.04.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90488Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90488

    Наименование закупки

    Поставка вентилятора высокого давления для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 06:26

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентилятора высокого давления для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 05:00 GMT +301.04.2019 05:0001.04.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90488Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентилятора высокого давления для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    227 966,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 50 % поставляемого по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем в срок не более 10 (десять) банковских дней с даты подписания настоящей спецификации, оплата оставшихся 50% поставляемого по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем в течение 10 (десять) банковских дней с даты получения уведомления о готовности к отгрузке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор радиальный левый 0 ВВД 9 исполнение 5 22КВТ 400В 200х120х130СМ 650КГ 1450ОБ/МИН"

    Кол-во: 2.000

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