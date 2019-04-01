Поставка вентилятора высокого давления для нужд ООО "Сибметахим"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата 50 % поставляемого по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем в срок не более 10 (десять) банковских дней с даты подписания настоящей спецификации, оплата оставшихся 50% поставляемого по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем в течение 10 (десять) банковских дней с даты получения уведомления о готовности к отгрузке.