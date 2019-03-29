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Наименование закупки
Расходное снабжение, металлопрокат (26 Черский)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 14:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 499 580-38-89
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муфтахова Светлана Талгатовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Расходное снабжение, металлопрокат (26 Черский)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 01:00 GMT +329.03.2019 01:0029.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90483Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расходное снабжение, металлопрокат (26 Черский)
Начальная цена
45 292,49
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 780-2050 руб.). Пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
отсрочка платежа 30 рабочих дней, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Флот"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.400
Кол-во: 1.600
Кол-во: 2.500
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.600
Кол-во: 11.200
Кол-во: 2.800
Кол-во: 10.700
Кол-во: 2.700
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.013
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.007
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.017
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.064
Кол-во: 0.041
Кол-во: 0.023
Кол-во: 0.016
Кол-во: 30.000
Кол-во: 0.018
Кол-во: 0.800
Кол-во: 2.900
Кол-во: 6.400
Кол-во: 0.200
Кол-во: 2.400
Кол-во: 4.800
Кол-во: 0.800
Кол-во: 2.800
Кол-во: 8.000
Кол-во: 11.700
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.004
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.008
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