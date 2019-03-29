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    Главная / Торги / Расходное снабжение, металлопрокат (26 Черский)

    Расходное снабжение, металлопрокат (26 Черский)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 01:0029.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90483Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90483

    Наименование закупки

    Расходное снабжение, металлопрокат (26 Черский)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот

    Расходное снабжение, металлопрокат (26 Черский)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 01:00 GMT +329.03.2019 01:0029.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90483Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходное снабжение, металлопрокат (26 Черский)

    Начальная цена

    45 292,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 780-2050 руб.). Пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 рабочих дней, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец резьбовой ВК8 25х16х140ММ для наружной резьбы ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Резец резьбовой Т15К6 20х20х200ММ для внутренней резьбы ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Резец резьбовой Т15К6 16х16х170ММ для внутренней резьбы ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Резец токарный подрезной отогнутый Т15К6 20х12х120ММ ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий Т15К6 20х20х170ММ ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий Т15К6 16х16х140ММ ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Резец проходной отогнутый ВК8 25х16х140ММ ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Резец проходной упорный отогнутый ВК8 25х16х140ММ ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Резец отрезной ВК8 20х12х120ММ ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Сверло по металлу 32.0ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Сверло по металлу 30.0ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Сверло по металлу 26.5ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Сверло по металлу 24.0ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Сверло по металлу 21.0ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Сверло по металлу 22.0ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Сверло по металлу 19.5ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Сверло по металлу 17.5ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Сверло по металлу 15.5ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Сверло по металлу 14.0ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Сверло по металлу 13.5ММ конический хвостовик ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Шестигранник стальной горячекатанный AISI 304 24ММ 1М ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Шестигранник стальной горячекатанный AISI 304 17ММ 1М ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Шестигранник стальной горячекатанный AISI 304 14ММ 1М ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 1.400

    "Позиция 24"

    "Пруток стальной 26ММ AISI 201 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 1.600

    "Позиция 25"

    "Пруток стальной 20ММ AISI 321 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 26"

    "Шестигранник стальной горячекатанный AISI 321 12ММ 1М ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Пруток стальной 40ММ AISI 321 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Пруток медный круглого сечения М1Т 60ММ ГОСТ 1535-2006"

    Кол-во: 12.600

    "Позиция 29"

    "Пруток медный круглого сечения М1Т 40ММ ГОСТ 1535-2006"

    Кол-во: 11.200

    "Позиция 30"

    "Пруток медный круглого сечения М1Т 20ММ ГОСТ 1535-2006"

    Кол-во: 2.800

    "Позиция 31"

    "Пруток латунный круглый ЛС59-1 40ММ ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 10.700

    "Позиция 32"

    "Пруток латунный круглый ЛС59-1 20ММ ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 2.700

    "Позиция 33"

    "Пруток латунный круглый ЛС59-1 17ММ ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 41ММ 1М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.013

    "Позиция 35"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 36ММ 1М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 36"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 32ММ 1М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 37"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 30ММ 1М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 38"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 27ММ 3М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.017

    "Позиция 39"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 24ММ 3М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 40"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 22ММ 3М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 41"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 19ММ 3М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 42"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 17ММ 3М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 43"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 14ММ 3М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 44"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.20 12ММ 3М ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 45"

    "Круг стальной горячекатаный А1 100ММ Ст3 ГОСТ 2590 1М"

    Кол-во: 0.064

    "Позиция 46"

    "Круг стальной горячекатаный А1 80ММ Ст3 ГОСТ 2590 1М"

    Кол-во: 0.041

    "Позиция 47"

    "Круг стальной горячекатаный А1 60ММ Ст3 ГОСТ 2590 1М"

    Кол-во: 0.023

    "Позиция 48"

    "Круг стальной горячекатаный А1 50ММ Ст3 ГОСТ 2590 1М"

    Кол-во: 0.016

    "Позиция 49"

    "Круг стальной горячекатаный А1 40ММ Ст3 ГОСТ 2590 11.7М"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 50"

    "Круг стальной горячекатаный А1 30ММ Ст3 ГОСТ 2590 11.7М"

    Кол-во: 0.018

    "Позиция 51"

    "Стержень фторопластовый Ф 20ММ ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 52"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 40ММ ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 2.900

    "Позиция 53"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 60ММ ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 6.400

    "Позиция 54"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 8ММ ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 55"

    "Лист из фторопластов Ф-4 1ММ 1000ММ ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 56"

    "Лист из фторопластов Ф-4 2ММ 1000ММ ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 4.800

    "Позиция 57"

    "Капролон стержень 20ММ ГОСТ 7850-86"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 58"

    "Капролон стержень 40ММ ГОСТ 7850-86"

    Кол-во: 2.800

    "Позиция 59"

    "Капролон стержень 60ММ ГОСТ 7850-86"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 60"

    "Капролон стержень 80ММ ГОСТ 7850-86"

    Кол-во: 11.700

    "Позиция 61"

    "Стержень эбонитовый 20ММ ГОСТ 2748-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Стержень эбонитовый 60ММ ГОСТ 2748-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 63"

    "Круг стальной горячекатаный А1 8ММ Ст3 ГОСТ 2590 6М"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 64"

    "Круг стальной горячекатаный А1 10ММ Ст3 ГОСТ 2590 6М"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 65"

    "Круг стальной горячекатаный А1 12ММ Ст3 ГОСТ 2590 11.7М"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 66"

    "Круг стальной горячекатаный А1 14ММ Ст3 ГОСТ 2590 11.7М"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 67"

    "Круг стальной горячекатаный А1 16ММ Ст3 ГОСТ 2590 11.7М"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 68"

    "Круг стальной горячекатаный А1 18ММ Ст3 ГОСТ 2590 11.7М"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 69"

    "Круг стальной горячекатаный А1 20ММ Ст3 ГОСТ 2590 11.7М"

    Кол-во: 0.008

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