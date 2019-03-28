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    Главная / Торги / Поставка электротехнических и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Поставка электротехнических и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 14:3028.03.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90482Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90482

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 18:24

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнических и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 14:30 GMT +328.03.2019 14:3028.03.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90482Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Начальная цена

    1 457 346,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" Российская Федерация, 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, улица Восточная, дом 63.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой ПВС 5х6 медь ТРТС"

    Кол-во: 290.000

    "Позиция 2"

    "Лампа энергосберегающая КЛЛ 32/827 32ВТ 220В Е27 теплый 70ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Лампа энергосберегающая 15ВТ Е27 230M 50Hz"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Щит распределительный аварийного переключения ЩАП АО «ЧЭАЗ» Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Вводное распределительное устройство ВРУ-1.1 400В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф распределительный РЩ-1ТСО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Знак W08 Опасность поражения электрическим током 100х100ММ фотолюминесцентная пленка, пластик ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Ножовка по дереву ЗУБР МОЛНИЯ-5 450ММ 5 TPI прямой крупный зуб 15075-45_z01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ножовка по металлу Sparta пласт.ручка 300ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Арматура соединительная Крючки для подтаскивания труб НКТ И СБТ 12ММ 600ММ сталь 3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Лопата совковая с черенком ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Лопата штыковая с черенком"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Топор строительный 1.8КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Щетка 5-рядная для зачистки металла от коррозии стальная 5671/74824 прямая ТУ 36-2460-82"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Лом монтажный 1300х25ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Монтировка ЗУБР 450ММ 2162-450 лопатка 10,3 мм, кованая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Набор ключей гаечных ЗУБР "ПРОФИ" Ключ гаечный комбинированный трещоточный, Cr-V сталь, хромированный, 8-17мм, 6шт ЗАО "Зубр ОВК", Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Штанга изолирующая оперативная ШОУ-15Э 1КВ ГОСТ 20494-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Провод силовой ПВС 5х10 медь барабан"

    Кол-во: 290.000

    "Позиция 20"

    "Кабель силовой с медной жилой ПВСн 3х2.5 Орловский кабельный завод"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Клапан обратный левый КОБТ-86х35 Ду108 35МПа 3-86LH ГОСТ Р 53671-2009"

    Кол-во: 2.000

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