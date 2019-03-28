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    Главная / Торги / Заготовка алюминиевая

    Заготовка алюминиевая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 01:0028.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90476Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90476

    Наименование закупки

    Заготовка алюминиевая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 17:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Контактный телефон

    +7 8216 74-77-43

    Факс

    +7 8216 74-77-43

    Адрес электронной почты

    ukhta@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюгаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заготовка алюминиевая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 01:00 GMT +328.03.2019 01:0028.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90476Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заготовка алюминиевая

    Начальная цена

    498 712,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169300, Республика Коми, г.Ухта, Югэрское шоссе, д.4. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма договора заказчика. Оплата в течение 60 календарных дней после получения товара. 169300, Республика Коми, г.Ухта, Югэрское шоссе, д.4.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Ухтинский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Алюминий в чушках АК7ч 470х80ММ 47,6КГ ГОСТ 1583-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Алюминий в чушках АК7ч 430х70ММ 34КГ ГОСТ 1583-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Алюминий в чушках АК7ч 270х80ММ 17КГ ГОСТ 1583-93"

    Кол-во: 2.000

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