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    Главная / Торги / Металлопрокат ТБС Сатурн

    Металлопрокат ТБС Сатурн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 01:0028.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90474Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90474

    Наименование закупки

    Металлопрокат ТБС Сатурн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 17:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот

    Металлопрокат ТБС Сатурн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 01:00 GMT +328.03.2019 01:0028.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90474Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат ТБС Сатурн

    Начальная цена

    399 383,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Припой на медной основе ЛОК 59-1-0.3 Проволока 6ММ ГОСТ 16130-90"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 2"

    "Проволока медная ММ 2ММ медная ГОСТ 859-2014"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 3"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 25x25x3ММ Ст3 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.113

    "Позиция 4"

    "Шестигранник стальной горячекатанный ст.09Г2С Б-17ММ ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 5"

    "Шестигранник стальной горячекатанный ст.09Г2С Б-19ММ ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 6"

    "Шестигранник стальной горячекатанный ст.09Г2С Б-22ММ ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.013

    "Позиция 7"

    "Шестигранник стальной горячекатанный ст.09Г2С Б-24ММ ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.016

    "Позиция 8"

    "Шестигранник стальной горячекатанный ст.09Г2С Б-34ММ ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.031

    "Позиция 9"

    "Шестигранник стальной горячекатанный 12Х18H10Т 30ММ ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 32x32x3ММ Ст3 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.145

    "Позиция 11"

    "Пруток стальной 20ММ Ст10 ГОСТ 2590-88 2006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Пруток стальной 32ММ Ст10 ГОСТ 2590-88 2006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Пруток стальной 25ММ ст.12Х18Н10Т ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Пруток стальной 18ММ ст.12Х18Н10Т ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Труба профильная квадратная 50х50х3ММ ст1пс ГОСТ 13663-86"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Труба профильная квадратная 30х30х1ММ ст1пс ГОСТ 13663-86"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Пруток бронзовый шестигранная БрАЖ 9-4 24ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 18"

    "Пруток бронзовый шестигранная БрАЖ 9-4 36ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 19"

    "Пруток латунный шестигранный Л63 22ММ ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 20"

    "Пруток латунный шестигранный ЛС63 19ММ ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 21"

    "Пруток латунный шестигранный ЛС63 17ММ ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 22"

    "Шестигранник стальной горячекатанный 12Х18H10Т 24ММ ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 4.000

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