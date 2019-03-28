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Наименование закупки
Поставка продукции "Кока кола" для ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции "Кока кола" для ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 14:00 GMT +328.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90463Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции "Кока кола" для ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
249 630,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сроки поставки: в течение 1 календарного дня, с момента направления письменной заявки Покупателем в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Кол-во: 2400.000
Кол-во: 504.000
Кол-во: 288.000
Кол-во: 168.000
Кол-во: 960.000
Кол-во: 2640.000
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Кол-во: 168.000
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