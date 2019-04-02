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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
канцтовары за март 2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 17:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Контактный телефон
+7 495 225-26-04
Факс
+7 495 225-26-04
Адрес электронной почты
gasoil@gasoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцтовары за март 2019
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 06:00 GMT +302.04.2019 06:0002.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90461Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцтовары за март 2019
Начальная цена
29 307 390,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, 13 этажРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется поставщиком по адресу: г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, 13 этаж . Безналичный расчет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 25.000
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