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    Главная / Торги / канцтовары за март 2019

    канцтовары за март 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 06:0002.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90461Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90461

    Наименование закупки

    канцтовары за март 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 17:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газ-Ойл
    Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Контактный телефон

    +7 495 225-26-04

    Факс

    +7 495 225-26-04

    Адрес электронной почты

    gasoil@gasoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцтовары за март 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 06:00 GMT +302.04.2019 06:0002.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90461Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцтовары за март 2019

    Начальная цена

    29 307 390,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, 13 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется поставщиком по адресу: г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, 13 этаж . Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газ-Ойл"
    Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Наименование заказчика

    ООО "Газ-Ойл"
    Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Наименование заказчика

    ООО "Газ-Ойл"
    Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скобы для степлера №24/6 Attache"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Лента клейкая канцелярская Комус 15ммх33м прозрачная 10ШТ 161993"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Папка файловая Attache 100ШТ А4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Папка короб на резинках Комус А4 пластик 0.8ММ синяя 300ЛИСТ 30ММ 172087"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Чай зеленый пакетированный Greenfield "Green Melissa" 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Печенье Юбилейное Утреннее сэндвич злаки и йогурт 253Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Печенье витаминизированное с какао BelVita (Юбилейное) Утреннее 225Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Молоко питьевое ультрапастеризованное Parmalat 3.5ПРОЦ 1Л 268165"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Кофе в зернах Ambassador Blue Label средняя 1000Г 100% арабика"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Вода питьевая бутилированная Святой источник негазированная 0.33ЛИТР(ДМ³) 12ШТ ПЭТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Конфеты Рот Фронт Халва в шоколаде 400Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Конфеты шоколадные Победа Вкуса "Мишки в лесу" вафельные 200Г мягкая 12ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Конфеты шоколадные Победа Вкуса "Мишка Косолапый" вафельные 250Г мягкая 18ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Конфеты Славянка "Золотой Степ" с орехом 192Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Конфеты Победа Вкуса "Мишки в лесу" 250Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Конфеты шоколадные Бабаевские "Белочка" 200Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Батончик шоколадный 250Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy Classic А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая 64877 ГОСТ Р 57641-2017"

    Кол-во: 25.000

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