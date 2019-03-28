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    Главная / Торги / Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Воркута

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Воркута

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90460Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90460

    Наименование закупки

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Воркута

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:57

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Воркута

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90460Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Воркута

    Начальная цена

    69 996,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г. ВоркутаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Производить оплату оказанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химчистка одежды шапка утепленная"

    Кол-во: 57.000

    "Позиция 2"

    "Химчистка одежды куртка х/б, брюки х/б, халат х/б, комбинезон х/б"

    Кол-во: 95.000

    "Позиция 3"

    "Химчистка одежды куртки утепленные, брюки утепленные"

    Кол-во: 40.000

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