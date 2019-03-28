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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка стали для проведения практических занятий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Почтовый адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Контактный телефон
+7 831 276-86-12
Факс
+7 831 276-73-54
Адрес электронной почты
natknn@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стали для проведения практических занятий
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90459Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали для проведения практических занятий
Начальная цена
50 663,73
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева д.2ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка в течение 10 дней с момента заключения договора,оплата в течение 5 дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Адрес местонахождения
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Кол-во: 0.070
Кол-во: 0.090
Кол-во: 0.500
Кол-во: 10.000
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