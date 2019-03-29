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    Главная / Торги / Поставка материалов для оснащения кабинетов и столов специального назначения

    Поставка материалов для оснащения кабинетов и столов специального назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 02:0029.03.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90457Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90457

    Наименование закупки

    Поставка материалов для оснащения кабинетов и столов специального назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:48

    Документация процедуры

    Перечень_документов_к_договору.docx

    Запрос_документов.doc

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для оснащения кабинетов и столов специального назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 02:00 GMT +329.03.2019 02:0029.03.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90457Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для оснащения кабинетов и столов специального назначения

    Начальная цена

    352 245,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло офисное для посетителей Надир Н/п Экокожа Santorini, Rhodes бежевый S-0414 Спинка - низкая Основание: полозья, хромированные. Подлокотники: айрон-хром"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Диван мягкий Матрикс двухместный коричневый 26 искусственная кожа/ пенополиуретан 25/35/ периотек березовая фанера 12ММ/ брус хвойный/ ДВП 1200х810х855ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Диван мягкий Матрикс трехместный коричневый 26 искусственная кожа/ пенополиуретан 25/35/ периотек березовая фанера 12ММ/ брус хвойный/ ДВП 1770х810х855ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стол журнальный угловой Матрикс 810х810х540ММ ЛДСП, березовая фанера 12мм,брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан 25/35, периотек, искусственная кожа коричневый 26"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Кресло для посетителей Harman S экокожа/металл серое 88х49х49СМ 120КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Кресло для руководителя Iris steel экокожа/металл серое 52х67х81СМ 150КГ мультиблок MPD AL35"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стол Страйк СТ5-01 800х730ММ металлический каркас/ покрытие полимерно-порошковое/ ДСП дуб сомеро/серебристый"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 8"

    "Шкаф для одежды Дельта Э АМ155896 ДСП матовое покрытие из меламина ABS 2ММ 900х463х1967ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Кресло Надир Н Экокожа Santorini, Rhodes бежевый S-0414 Спинка - низкая Крестовина - хром. Подлокотники: айрон-хром."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Тумба приставная Стимул ЛДCП 744х528х532ММ дуб шамони светлый артикул 1827"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Стол рабочий Стимул ЛДСП дуб шамони светлый 744х1600х800ММ артикул 1424"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Стол журнальный угловой Матрикс 810х810х540ММ ЛДСП, березовая фанера 12мм,брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан 25/35, периотек, искусственная кожа темно-синий 03"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Диван мягкий Матрикс трехместный темно-синий 03 искусственная кожа/ пенополиуретан 25/35/ периотек березовая фанера 12ММ/ брус хвойный/ ДВП 1770х810х855ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Диван мягкий Матрикс двухместный темно-синий 03 искусственная кожа/ пенополиуретан 25/35/ периотек березовая фанера 12ММ/ брус хвойный/ ДВП 200х810х855ММ"

    Кол-во: 1.000

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