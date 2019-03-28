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    Главная / Торги / Поставка соков Rich для ООО "Молния Ямал"

    Поставка соков Rich для ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90456Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90456

    Наименование закупки

    Поставка соков Rich для ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:44

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соков Rich для ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 15:00 GMT +328.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90456Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соков Rich для ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    170 757,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки: в течение 1 календарного дня, с момента направления письменной заявки Покупателем в адрес Поставщика по средствам факсимильной связи, либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сок грейпфрут, вишня, виноград Rich 1ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1704.000

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    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    86 185
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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