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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей марки ГАЗ

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей марки ГАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90455Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90455

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей марки ГАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:45

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей марки ГАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90455Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей марки ГАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение _3___ (__трех__) рабочих дней от даты подписания Договора. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Глушитель 3221120100850"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Гайка глушителя 4599531819"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Втулка глуш. с крепежом 330231203143"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Тормоз задний правый с тросом 33023502008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Прокладка сливной пробки 4995185"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка картера ГРМ 5263530"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Прокладка корпуса шестерен 5264477"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Сальник к/вала задний 3693669"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Пробка сливная ДВС 4994692"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Удлинитель вентеля колеса 33023116010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Палец суппорта 31053501214"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Чехол пальца суппорта 31053501216"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Звуковой сигнал (низкий тон) 201372101"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Электродвигатель отопителя 33028101178"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "автошина 185/75R16 AMTEL CARGO S"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "лампа 21050380191483"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "сальник первичного вала 310291701044"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "прокладка 4992913"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "прокладка 4990045"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "прокладка 4989882"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "клапан EGR 5288183"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "болт форсунки 3914407"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "форсунка топливная 5258744"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Лампа 12V 5W габаритная 21050-380191483"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Масло моторное 80W90 GL4/GL5"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Масло моторное 10W40 SHELL RIMULA R5E"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 27"

    "Фильтр салонный 32218119200"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Фильтр воздушный 2705A1109010"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Фильтр масляный LF17356"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Фильтр топливный FS19925"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "ФОНАРЬ 19023717"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "гайка 250513-П29"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 33"

    "гровер 252156-П2"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 34"

    "болт 201518-П29"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 35"

    "карданный вал промежуточный 330272202010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "карданный вал 330272201010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "пистон 015399001"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 38"

    "заклепка 0311106009"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "дверь задняя газель NEXT A31R236300014"

    Кол-во: 1.000

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