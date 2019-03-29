www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Строительные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 10:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1
Почтовый адрес
606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1
Контактный телефон
+7 8313 20-26-55
Факс
Адрес электронной почты
ekonom-bol2@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90448Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы
Начальная цена
8 575,18
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Российская Федерация, 606026, Нижегородская обл, Дзержинск г, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставки: поставка в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, безналичный расчет, авансирование не предусмотрено
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Адрес местонахождения
606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1
Кол-во: 3.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 65.000
Кол-во: 1.000
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