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    Главная / Торги / Строительные материалы

    Строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90448

    Наименование закупки

    Строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Юридический адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Почтовый адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Контактный телефон

    +7 8313 20-26-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    ekonom-bol2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы

    Начальная цена

    8 575,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Российская Федерация, 606026, Нижегородская обл, Дзержинск г, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставки: поставка в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, безналичный расчет, авансирование не предусмотрено

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Адрес местонахождения

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей плиточный BAUPROFFE Cтандарт 25КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115М белая Гамма Индустриальные Краски ГОСТ Р 51691-2008"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Шпатлевка Кнауф Сатенгипс гипсовая 25КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кисть малярная плоская Стандарт 100ММ светлая натуральная щетина"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Кисть малярная флейцевая натуральная щетина 63ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Краска акриловая ВД-АК-1180 белая 15КГ для наружных и внутренних работ"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 7"

    "Валик малярный ВМ-250 натуральный мех 250ММ 15369311"

    Кол-во: 1.000

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