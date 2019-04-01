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    Главная / Торги / Компрессор

    Компрессор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90447Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90447

    Наименование закупки

    Компрессор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:26

    Документация процедуры

    image21491.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Компрессор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 11:00 GMT +301.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90447Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компрессор

    Начальная цена

    125 982,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 53 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 45 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим АКБ 160ММ оцинкованная сталь с цветной маркировкой полярности/ резиновая изоляция ручек BATCLM002"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Компрессор автомобильный Berkut R17 12В 18А 12атм(кг/см2) 40МИН 55Л/МИН 67ДБ 7.5М 2.4М 20А 172x93x159ММ 3.5КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Набор инструментов 6 граней Forsage для авторемонта 77 предметов 47725"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Набор инструментов 6 граней Forsage для авторемонта 72 предмета 47225"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор автомобильный Redskin CMF150R 12В 150А·Ч 510x230x260ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Компрессор автомобильный для рефрижераторов Sanden SD5S14 12В шкив клиновидный"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    14 254
    Лоты:
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