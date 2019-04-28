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    Главная / Торги / 147-18 Топчев клипсовое уплотнение, к-т 2

    147-18 Топчев клипсовое уплотнение, к-т 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.04.2019 01:0028.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90446Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90446

    Наименование закупки

    147-18 Топчев клипсовое уплотнение, к-т 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    147-18 Топчев клипсовое уплотнение, к-т 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.04.2019 01:00 GMT +328.04.2019 01:0028.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90446Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    147-18 Топчев клипсовое уплотнение, к-т 2

    Начальная цена

    933 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89212751463 89110614432Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком документов о приёмке товара. ЗАКАЗ и ПОСТАВКА товара осуществляются только после получения поставщиком письменного уведомления от заказчика до склада заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию с заказчиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнение клипсовое Nitril 1100521"

    Кол-во: 225.000

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