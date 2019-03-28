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Наименование закупки
Поставка каната стального (ст. Д 25.0 (ОС) ГОСТ16853-88) для нужд Краснодарского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78 доб. 6096865
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка каната стального (ст. Д 25.0 (ОС) ГОСТ16853-88) для нужд Краснодарского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90445Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка каната стального (ст. Д 25.0 (ОС) ГОСТ16853-88) для нужд Краснодарского УИРС
Начальная цена
499 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Российская Федерация, 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, улица Восточная, дом 63. КПП 010743001Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара. Доставка на склад Покупателя любым способом силами Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 1600.000
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