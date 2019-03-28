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    Главная / Торги / Поставка каната стального (ст. Д 25.0 (ОС) ГОСТ16853-88) для нужд Краснодарского УИРС

    Поставка каната стального (ст. Д 25.0 (ОС) ГОСТ16853-88) для нужд Краснодарского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90445Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90445

    Наименование закупки

    Поставка каната стального (ст. Д 25.0 (ОС) ГОСТ16853-88) для нужд Краснодарского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:25

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка каната стального (ст. Д 25.0 (ОС) ГОСТ16853-88) для нужд Краснодарского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90445Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка каната стального (ст. Д 25.0 (ОС) ГОСТ16853-88) для нужд Краснодарского УИРС

    Начальная цена

    499 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Российская Федерация, 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, улица Восточная, дом 63. КПП 010743001Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара. Доставка на склад Покупателя любым способом силами Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канат стальной Г-В-Т-1770 25ММ 1000М ГОСТ 16853-88"

    Кол-во: 1600.000

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