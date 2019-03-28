Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком документов о приёмке товара. ЗАКАЗ и ПОСТАВКА товара осуществляются только после получения поставщиком письменного уведомления от заказчика до склада заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию с заказчиком.