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    Главная / Торги / Электротехническое снабжение ( Черский 19)

    Электротехническое снабжение ( Черский 19)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 01:0028.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90440Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90440

    Наименование закупки

    Электротехническое снабжение ( Черский 19)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электротехническое снабжение ( Черский 19)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 01:00 GMT +328.03.2019 01:0028.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90440Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехническое снабжение ( Черский 19)

    Начальная цена

    174 133,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 780-2050 руб.). Пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-030-20 на DIN-рейку 30ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-060-20 на DIN-рейку 60ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-075-20 на DIN-рейку 75ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-100-20 на DIN-рейку 100ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-150-20 2500х1500 на DIN-рейку 150ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Устройство Термостат YCE-TNC-00-60 NC от 0 до +60℃ IEK"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Устройство Гигростат механический YCE-MH-35-95 RH от 35 до 95% IEK"

    Кол-во: 20.000

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