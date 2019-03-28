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    Главная / Торги / Поставка ключей и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Поставка ключей и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90439Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90439

    Наименование закупки

    Поставка ключей и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 17:47

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка ключей и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 06:00 GMT +328.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90439Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ключей и прочих материалов для Краснодарского УИРС

    Начальная цена

    1 284 796,13

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" Российская Федерация, 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, улица Восточная, дом 63.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый для газового оборудования КШЦ-86х35 резьбовой Ду38ММ Ру35МПа сталь 40ХН З-86 до +100ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый для газового оборудования левый КШЦ-86х35 резьбовой Ду38ММ Ру35МПа сталь 40ХН З-86Л до +100ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Канат стальной Г-В-Н-Р-Т-1770 13.5ММ ГОСТ 7668-80"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный петлевой СКП (УСК1) 1Т 1.5М ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Строп грузоподъемный строительный универсальный канатный УСК1(СКП1) 2.5Т 2.5М ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный петлевой СКП (УСК1) 5Т 4М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Зажим для стальных канатов DIN 1142 13ММ"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 8"

    "Строп грузоподъемный строительный универсальный канатный УСК1 12Т 6М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Зажим для стальных канатов 19ММ DIN 1142"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 10"

    "Строп грузоподъемный строительный универсальный канатный УСК1 0.5Т 1М 7.6ММ РД 10-33-93"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Канат стальной Г-В-Н-Р-Т-1770 16.5ММ ГОСТ 7668-80"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Строп грузоподъемный строительный 3СК 10Т 3М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Ключ накидной искробезопасный ударный 46ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Ключ накидной искробезопасный ударный 55ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Ключ накидной обмедненный ударный 50ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Ключ накидной односторонний ударный 60ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Ключ накидной ударный 36ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Ключ накидной искробезопасный ударный 41ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Сверло по металлу 10.0ММ цилиндрический хвостовик Р6М5"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Сверло по металлу 8.0ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Ключ накидной S27х30 ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Сверло по металлу 12.5ММ цилиндрический хвостовик Р6М5"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Сверло по металлу 2300-0184 6.3ММ цилиндрический хвостовик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Круг отрезной 230х2.5х22ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Круг шлифовальный 230х6х22мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Дрель Интерскол ДУ-22/1200эрп2 1200ВТ 2000ОБ/МИН 50ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Машина шлифовальная угловая УШМ-230/2100Т Интерскол"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Ключ трубный КГТУ 89"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Ключ трубный КГТУ 73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Ключ трубный КОТ 89-133"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Ключ трубный одношарнирный КОТ 48-89"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Ключ накидной S22х24 ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Ключ гаечный рожковые стальные обмедненые (14*17;17*19;19*22;22*24;27*32;32*36;36*41;41*46;46*50;50)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Радиостанция портативная Motorola DP-2400E 403-527МГц 4ВТ 16 каналов 1400 мАч 122x56x37ММ 290Г Li-Ion MDH02RDC9VA1_N"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Розетка кабельная 3Р+N+Е 63А 380В IP54 на поверхность 135"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 36"

    "Вилка ИЭК MAGNUM ССИ-035 переносная 63А 380В 3Р+РЕ+N IP 67 PSN02-063-5"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 37"

    "Розетка кабельная 3Р+N+Е 32А IР44 на поверхность 380В 125"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Вилка кабельная 025 32А 380В 3Р+РЕ+N IP44"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Вилка ИЭК MAGNUM ССИ-013 переносная 16А 220В 2Р+РЕ IP 44 PSN01-016-3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Розетка кабельная 2Р+E 16А 250В IP44 на поверхность 113"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Лампа накаливания МО 60ВТ Е27 12В ГОСТ 2239-79"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 42"

    "Галоши диэлектрические"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Плакат "Указатель заземления" Т-22 050х050ММ на самоклейке"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 44"

    "Кувалда 4КГ с ручкой деревянной искробезопасная омедненная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Ключ накидной ударный ПроМлайн 22ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Ключ накидной искробезопасный ударный 24ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 47"

    "Ключ накидной ударный 27ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Ключ накидной искробезопасный ударный 32ММ"

    Кол-во: 3.000

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