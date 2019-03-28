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    Главная / Торги / Электротехническое снабжение ( Черский 1, 88)

    Электротехническое снабжение ( Черский 1, 88)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 01:0028.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90430Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90430

    Наименование закупки

    Электротехническое снабжение ( Черский 1, 88)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электротехническое снабжение ( Черский 1, 88)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 01:00 GMT +328.03.2019 01:0028.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90430Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехническое снабжение ( Черский 1, 88)

    Начальная цена

    1 364 706,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство Гигростат механический YCE-MH-35-95 RH от 35 до 95% IEK"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Устройство Термостат YCE-TNC-00-60 NC от 0 до +60℃ IEK"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-150-20 2500х1500 на DIN-рейку 150ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-100-20 на DIN-рейку 100ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-075-20 на DIN-рейку 75ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-060-20 на DIN-рейку 60ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть Обогреватель IEK YCE-HG-030-20 на DIN-рейку 30ВТ IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Розетка тройная с защитными крышками IEK Омега РБ33-1-0м IP44 PKR61-016-2-K02"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 9"

    "Вилка прямая TDM SQ0612-0001 2Р+PЕ каучуковая 16А 250В IP44"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Вилка разборная прямая с з/к IEK EVP10-16-01-K01 белая 16А"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Стартер пусковой Philips S10 4-65ВТ 220В"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 12"

    "Лампа люминесцентная L18W/640 G13 4000К Osram"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 13"

    "Лампа люминесцентная Osram L36W/10(765) G13 6400К (ЛД-40)"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 14"

    "Лампа сменная матрица IEK BMS10-024-K04 24В"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Лампа металлогалогенная HPI-T 1000ВТ E40 4300К Philips 928482600096"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Стартер пусковой Philips S2 4-22ВТ 220В"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 17"

    "Лампа светодиодная LED грушевидная Эра Б0032246 9ВТ Е27 А60 827ЛМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Патрон для ламп накаливания стоечный TDM G13 SQ0351-0017"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 19"

    "Патрон для ламп накаливания керамический подвесной Е27 4680005951123 ГОСТ 2746-90"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Патрон для ламп накаливания керамический Голиаф Е40 Д-002 LLT 4680005951130"

    Кол-во: 30.000

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