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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Электротехническое снабжение ( Черский 1, 88)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 499 580-38-89
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муфтахова Светлана Талгатовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электротехническое снабжение ( Черский 1, 88)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 01:00 GMT +328.03.2019 01:0028.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90430Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электротехническое снабжение ( Черский 1, 88)
Начальная цена
1 364 706,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Флот"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
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