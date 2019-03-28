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    Главная / Торги / Поставка МТР для развития газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона

    Поставка МТР для развития газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90425Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90425

    Наименование закупки

    Поставка МТР для развития газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для развития газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 09:00 GMT +328.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90425Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для развития газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона

    Начальная цена

    412 973,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 28, лит. А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 30 (тридцати ) календарный дней  со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TGR4 2G 2 1 A HR5 MA EM K12 0...25МПа ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кабель оптический ОПН-ДПС-Н-04-024х08-7,0-Х:020А/004Н 4 ОВ 7кН"

    Кол-во: 1900.000

    "Позиция 3"

    "Манометр МП4-У У2 1.0 40.0МПа М20x1.5 РШ IP53 ТУ 25-02.180335-8"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Модуль расширения программный FG-FOM16OG-L в систему сетевого управления FlexGain View v.3.3 ТУ 26.30.11.130-69643912-2017"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь программируемый ТСПУ 031П/ХТ-PR/Exd/ИНД-СДИр-4/20-(-50/100)-0,5/0,6-2-5000-820-П-К1/Г7-КВ5(9-17/6-12)-К-К (-60C) -ГРАД ЦЕЛЬС РГАЖ 0.282.007 ТУ"

    Кол-во: 1.000

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