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    Главная / Торги / Поставка котлов газовых отопительных для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Поставка котлов газовых отопительных для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90422Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90422

    Наименование закупки

    Поставка котлов газовых отопительных для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка котлов газовых отопительных для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90422Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка котлов газовых отопительных для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    266 838,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый напольный КЧГ-55 "Очаг" чугун 55КВТ 615х575х788ММ 210КГ ГК Сервисгаз"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Котел газовый АОГВ-35 С "Очаг" Премиум сталь 35КВТ 430х565х850ММ 75КГ ГК Сервисгаз"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Котел газовый АОГВ-29 С "Очаг" Премиум сталь 29КВТ 430х565х850ММ 82КГ ГК Сервисгаз"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Котел газовый АОГВ-17.4 С "Очаг" Премиум сталь 17.4КВТ 350х450х850ММ 51КГ ГК Сервисгаз"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Котел газовый АОГВ-11.6 Е "Очаг" Премиум сталь 11.6КВТ 350х470х850ММ 58КГ ГК Сервисгаз"

    Кол-во: 1.000

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