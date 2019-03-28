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    Главная / Торги / Поставка материалов для Краснодарского УИРС

    Поставка материалов для Краснодарского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90390Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90390

    Наименование закупки

    Поставка материалов для Краснодарского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:51

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для Краснодарского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 06:00 GMT +328.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90390Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для Краснодарского УИРС

    Начальная цена

    9 740 434,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" Российская Федерация, 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, улица Восточная, дом 63. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан обратный КОБТ-86х35 35МПа 3-86 ГОСТ Р 53671-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Аппарат сварочный инверторный Ресанта САИ 250 ПРОФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Прожектор светодиодный СДО07-50 50ВТ 6500К 160-260В 4000Лм IP65"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Кувалда 2КГ ГОСТ 11401-75"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Прожектор СДО03-50 LED IP65 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Указатель напряжения ПИН 90 ЭТ2 6-1000ВВ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Щит пожарный ЩП-В закрытый металлический, с комплектующими"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фонарь-фара взрывозащищенный ФР-ВС М Экотон-5 аккумулятор с ЗУ IP54"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Огнетушитель порошковый ОП-50 6А, 233В 50КГ 300х1100ММ 70КГ ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Щит пожарный ЩП-А навесной закрытый в комплекте для тушения возгораний класса пожара А 1190х875х300ММ РПК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-10 АВСЕ 10КГ 4М 15С"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Манометр 60Мпа 100ММ М20х1,5"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Манометр общетехнический показывающий ТМ-510PКТ.00 1.5 0-1.0МПа 100ММ сталь радиальное медный сплав IP40 М20х1.5 ГОСТ 2405-88"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Манометр общетехнический ТМ-510Р.00 1.5 0-16.0МПа М20х1.5 100ММ сталь медный сплав IP54"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Светильник взрывозащищенный НСП-23-200-001 60ВТ 220В У1 IP65 460ЛМ 240ММ 2ЕхеdIICТ3/2ЕхеdIIСТ2 с решеткой ТУ 16-676.173-86"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 16"

    "Удлинитель на катушке с заземлением ИЭК УК20 20М 4 розетки 16А 3500ВТ RU C-CN.МЮ62.B00409"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Манометр общетехнический показывающий ТМ-510Р.00 1.5 0-10МПа М20x1.5 100ММ сталь IP40 корпус/кольцо, присоединение - радиальное, черный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Перчатки диэлектрические латексные"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Коврик резиновый диэлектрический 700х700х6ММ ООО "Резиновый Выбор" ГОСТ 4997-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Манометр общетехнический показывающий ТМ-510Р.00 1.5 0-1.6МПа М20x1.5 100ММ сталь IP40 корпус/кольцо, присоединение - радиальное, черный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Манометр общетехнический ТМ-510Р.00 1.5 0-25.0 МПа М20х1.5 100ММ сталь медный сплав IP54"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Манометр общетехнический ТМ-510Р.00 1.5 0-40.0МПа М20х1.5 100ММ сталь медный сплав IP54"

    Кол-во: 6.000

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