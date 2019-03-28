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Наименование закупки
Услуги по ремонту компьютерного томографа GE Optima CT 580
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 15:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
Почтовый адрес
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Контактный телефон
+7 831 282-16-28
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@nnood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железин Олег Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по ремонту компьютерного томографа GE Optima CT 580
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 08:30 GMT +328.03.2019 08:3028.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90389Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по ремонту компьютерного томографа GE Optima CT 580
Начальная цена
19 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Родионова, 190Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг со дня подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКОД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"
Адрес местонахождения
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Кол-во: 1.000
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