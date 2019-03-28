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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90388Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90388

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 08:00 GMT +328.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90388Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    99 799,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, дом 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором. Характеристики товара прописаны в комментариях, по согласованию с заказчиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колбаса полукопченая 1 сорт Московская "Дубки" ГОСТ 16351-86"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Сахар-песок ОАО "Сергачский сахарный завод" мешок 25КГ ГОСТ 33222-2015"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Хлопья овсяные "Геркулес""

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 4"

    "Колбаса вареная Докторская Анком ГОСТ Р 52196-2011"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Апельсины"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Яблоки"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Печенье ГОСТ 24901-89"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Какао-порошок 100Г ГОСТ 108-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Кисель на плодово-ягодной основе 220Г ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Сок яблочный Добрый 0.2ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 32103-2013"

    Кол-во: 1600.000

    "Позиция 11"

    "Томаты консервированные 3000МЛ ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 12"

    "Дрожжи хлебопекарные сухие 500Г ГОСТ Р 54731-2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Специя Петрушка сушеная АВС 15Г ООО "АВС продукт""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Специя Укропа сушеный семена Магия востока 10Г ООО "ПрофАгорТехника""

    Кол-во: 50.000

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