www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 14:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Почтовый адрес
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Контактный телефон
+7 83164 6-31-68
Факс
+7 83164 6-31-23
Адрес электронной почты
Kuzpni@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 08:00 GMT +328.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90388Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания
Начальная цена
99 799,85
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, дом 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором. Характеристики товара прописаны в комментариях, по согласованию с заказчиком
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Кол-во: 15.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1600.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.