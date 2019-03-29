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    Главная / Торги / Закупка дночерпателей и ветрозащиты для проведения изыскательских работ для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Закупка дночерпателей и ветрозащиты для проведения изыскательских работ для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90387Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90387

    Наименование закупки

    Закупка дночерпателей и ветрозащиты для проведения изыскательских работ для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:51

    Документация процедуры

    Спецификация_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка дночерпателей и ветрозащиты для проведения изыскательских работ для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90387Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка дночерпателей и ветрозащиты для проведения изыскательских работ для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    69 499,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аксессуары к микрофонам ветрозащита W2 для защиты 1/2-дюймого микрофона"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Пробоотборник Дночерпатель бентосный ДЧ-0,025 200х300х400ММ 0.025М2"

    Кол-во: 2.000

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