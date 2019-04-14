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    Главная / Торги / Поставка вентиляторов и электроконвекторов

    Поставка вентиляторов и электроконвекторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.04.2019 23:0014.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90385Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90385

    Наименование закупки

    Поставка вентиляторов и электроконвекторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:33

    Документация процедуры

    Электроконвектор_2.xlsx

    Вентилятор_2.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляторов и электроконвекторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.04.2019 23:00 GMT +314.04.2019 23:0014.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90385Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляторов и электроконвекторов

    Начальная цена

    229 712,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область,Саратовская область,Башкортостан Республика, г. Оренбург - 460038, Проспект Дзержинского, д. 2 г. Саратов - 410052, ул. Елшанская, д.17 г. Уфа - 450052, Проспект Октября, 69/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата для СМСП производится в течение 30 календарных дней со дня передачи товара покупателю

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электровентилятор универсальный Binatone SF-1601 напольный"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 2"

    "Конвектор электрический BALLU Enzo BEC/EZMR-1500 1500/750ВТ IP24 20М²"

    Кол-во: 46.000

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