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    Главная / Торги / Сидоренко 19-19 Эл. лампы

    Сидоренко 19-19 Эл. лампы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 01:0001.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90382Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90382

    Наименование закупки

    Сидоренко 19-19 Эл. лампы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сидоренко 19-19 Эл. лампы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 01:00 GMT +301.04.2019 01:0001.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90382Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сидоренко 19-19 Эл. лампы

    Начальная цена

    215 427,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Контакты капитана для организации пропуска +7-911-456-35-51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком документов о приёмке товара. ЗАКАЗ и ПОСТАВКА товара осуществляются только после получения поставщиком письменного уведомления от заказчика до склада заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на момент отгрузки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа галогенная Osram Haloline Pro 230ВТ 2900К R7S 230В 12ММ 114.2ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Лампа накаливания Barthelme 25ВТ E14 24В 00982425"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Лампа люминесцентная Osram Lumilux EL 8W/840 G5 8ВТ 16ММ T5 4000К 288ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Лампа галогенная Osram Haloline Pro 400ВТ 3000К R7S 230В 12ММ 114.2ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Лампа галогенная Osram Haloline Pro 80ВТ 2950К R7S 230В 12ММ 74.9ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Лампа накаливания навигационная Schiefer Clear 150ВТ 24-28В R7s 118ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Лампа галогенная студийная Osram CP72 2000ВТ 3200К GY16 240В 35ММ 145ММ 64788"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Лампа ксеноновая для закрытых прожекторов Osram XBO 1600W/HS XL OFR SFa27-11 1600ВТ 235х46ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Волокно синтетическое техническое синтепон 5ММ ТУ-6-13-0204056-40-9"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Вилка бытовая Makel 2.5А 250В 2P"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Розетка электрическая бытовая Etman ASJN 2P 250В с заземлением"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Паста паяльная ППВ-101 15Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Припой оловянно-свинцовый ПОС-63 1.0ММ 100Г ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Хомут-стяжка кабельный 2.5ММ 160ММ пластмассовый 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Хомут-стяжка кабельный 3.6ММ 200ММ пластмассовый 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Хомут-стяжка кабельный 4.8ММ 300ММ пластмассовый 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 2/1 желтый 1000ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 4/2 черный 1000ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 8/4 черный 1000ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 20/8 черный 1000ММ"

    Кол-во: 2.000

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