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    Главная / Торги / Поствка молочной продукции (Коктейль, Мажитель, сыр, яйцо)

    Поствка молочной продукции (Коктейль, Мажитель, сыр, яйцо)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90380Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90380

    Наименование закупки

    Поствка молочной продукции (Коктейль, Мажитель, сыр, яйцо)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поствка молочной продукции (Коктейль, Мажитель, сыр, яйцо)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90380Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поствка молочной продукции (Коктейль, Мажитель, сыр, яйцо)

    Начальная цена

    73 930,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, дом 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором. Характеристики товара прописаны в комментариях, по согласованию с заказчиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Напиток молочный сывороточный Ананас Село Зеленое 0.5ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 33957-2016"

    Кол-во: 650.000

    "Позиция 2"

    "Напиток молочный сывороточный Персик маракуйя Село Зеленое 0.5ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 33957-2016"

    Кол-во: 650.000

    "Позиция 3"

    "Яйцо куриное столовое С1 ГОСТ 31654-2012 ФКУ ИК-6 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия"

    Кол-во: 1080.000

    "Позиция 4"

    "Сыр полутвердый Голландский 45ПРОЦ"

    Кол-во: 30.000

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