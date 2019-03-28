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    Главная / Торги / Поставка моющих и дезинфицирующих средств в марте 2019г

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств в марте 2019г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90377Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90377

    Наименование закупки

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств в марте 2019г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Юридический адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Почтовый адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Контактный телефон

    +7 83162 5-41-80

    Факс

    +7 83162 5-13-31

    Адрес электронной почты

    dm@soc.sem.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств в марте 2019г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90377Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств в марте 2019г

    Начальная цена

    60 884,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д.28 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставки: Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов для проведения оплаты

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Адрес местонахождения

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для мытья пола Mr.Proper универсальное 500МЛ (ТУ производителя)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Бумага туалетная со втулкой Сотка однослойная 54М серая"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Отбеливатель Белизна гель 1000МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Освежитель воздуха Chirton Альпийская свежесть 300МЛ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее Пемолюкс Сода 3 Эффект Лимон порошок 480Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее Санокс гель 1100МЛ бутылка с ручкой для сантехники"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Порошок стиральный Лотос М Универсал 20КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Порошок стиральный Миф Expert автомат 15КГ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Средство дезинфицирующее Таблетки Ника-хлор 1КГ 300ШТ ТУ 9392-034-12910434-2009"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Мыло хозяйственное 200Г ГОСТ 30266-95"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 11"

    "Мыло туалетное твердое 100Г ГОСТ 28546-2002"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Средство для мытья посуды Sorti 500МЛ ТУ 2383-060-00336562-2002"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Сода кальцинированная (600г в пачке)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Отбеливатель БОС-плюс порошок 600Г Аист"

    Кол-во: 7.000

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