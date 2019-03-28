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    Главная / Торги / Поставка молочной продукции (Масло, маргарин, молоко, йогурт)

    Поставка молочной продукции (Масло, маргарин, молоко, йогурт)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90371Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90371

    Наименование закупки

    Поставка молочной продукции (Масло, маргарин, молоко, йогурт)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 13:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка молочной продукции (Масло, маргарин, молоко, йогурт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 08:00 GMT +328.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90371Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молочной продукции (Масло, маргарин, молоко, йогурт)

    Начальная цена

    91 134,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, дом 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором. Характеристики товара прописаны в комментариях, по согласованию с заказчиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Йогурт 2.5ПРОЦ 100Г ГОСТ 31981-2013 ИП БАЛАШОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2ПРОЦ 1000МЛ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Молоко сухое весовое ГОСТ Р 52791-2007"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Масло сливочное Крестьянское 72.5ПРОЦ ГОСТ Р 52969-2003"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Маргарин "Хозяюшка" сливочный 60ПРОЦ ГОСТ Р 32188-2013"

    Кол-во: 60.000

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