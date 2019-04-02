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    Главная / Торги / Поставка лекарственных препаратов

    Поставка лекарственных препаратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 13:3002.04.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90369Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90369

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных препаратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 13:43

    Документация процедуры

    Перечень_документов_к_договору.docx

    Запрос_документов.doc

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    Договор_поставки_Типовая_форма_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лекарственных препаратов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 13:30 GMT +302.04.2019 13:3002.04.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90369Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных препаратов

    Начальная цена

    663 116,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 29300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антигипоксант ЦИТОФЛАВИН 10.0МГ №10"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Раствор Дона раствор для внутримышечного введения 200МГ/МЛ ампулы 2МЛ 6ШТ с растворителем"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Опиоид синтетический Трамадол раствор для инъекций ампулы 5ШТ 2МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Средство ноотропное Церетон раствор для внутримышечного, внутривенного введения ампулы 250МГ №3 4МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Препарат Хондролон лиоф.пор.д/ин. 100МГ №10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Средство антисептическое 95ПРОЦ 100МЛ ООО Биофармкомбинат Россия флакон"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 7"

    "Препарат Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза 200 доз"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Преднизолон 1МЛ №3"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Перекись водорода 6ПРОЦ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Перекись водорода раствор для местного и наружного применения 3ПРОЦ бутылка 1КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Средство ноотропное ПИРАЦЕТАМ раствор для внутримышечного, внутривенного введения ампулы 200МГ №10 5МЛ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 12"

    "Препарат Мидокалм раствор для инъекций ампулы 1МЛ 100МГ+2.5МГ №5"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Мовасин раствор для инъекций ампулы №3 10МГ/МЛ 1.5МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Антигипоксант МИЛДРОНАТ ампулы 10ПРОЦ 5МЛ №10"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Антигипоксант Мексидол раствор для внутримышечного и внутривенного введения ампулы 50МГ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 16"

    "Препарат Комбилипен раствор для инъекций ампулы №10 2МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Глюконат кальция раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 100МГ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак 25МГ 3МЛ №5"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 19"

    "Гепатопротектор ГЕПТРАЛ лиофилизат для раствора внутримышечного, внутривенного введения флакон 400МГ №5"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Баралгин М раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 5ШТ 5МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Актовегин раствор для инъекций ампулы 40МГ 5МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Корректор метаболизма костной и хрящевой ткани Алфлутоп ампулы 1МЛ 10МГ №10"

    Кол-во: 25.000

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