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    Главная / Торги / Поставка текстильной продукции бытового и технического назначения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка текстильной продукции бытового и технического назначения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90362Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90362

    Наименование закупки

    Поставка текстильной продукции бытового и технического назначения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:31

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка текстильной продукции бытового и технического назначения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 11:00 GMT +301.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90362Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка текстильной продукции бытового и технического назначения для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    379 683,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара производится в течение 30 календарных дней. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки всего товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дорожка ковровая Вэлден Янтарь Ноктюрн полипропилен 1М 11ММ бежево-коричневая 0140196"

    Кол-во: 465.000

    "Позиция 2"

    "Кожа искусственная мебельная черная 1400ММ CF001"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Полотно нетканое холстопрошивное хлопок бежевое 170Г/М2 140СМ 404836"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 4"

    "Ковер Moldabela Eco шерсть 100% 250х350СМ бежево-коричневый 6949"

    Кол-во: 1.000

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