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Наименование закупки
Выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию баллонов модулей газового пожаротушения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Ставропольский край, Закупки и тендеры Адыгея Республика, Закупки и тендеры Волгоградская область, Закупки и тендеры Дагестан Республика, Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика, Закупки и тендеры Карачаево-Черкесская Республика, Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию баллонов модулей газового пожаротушения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.04.2019 18:00 GMT +305.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90348Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию баллонов модулей газового пожаротушения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край,Ставропольский край,Адыгея Республика,Волгоградская область,Дагестан Республика,Кабардино-Балкарская Республика,Карачаево-Черкесская Республика,Северная Осетия - Алания Республика, Подробные требования о выполнении работ изложены в приложении 1 к настоящему запросу. Объемы работ приведены в приложении 2 к настоящему запросу. Срок выполнения работ – не позднее 29.11.2019.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Подробные требования о выполнении работ изложены в приложении 1 к настоящему запросу. Объемы работ приведены в приложении 2 к настоящему запросу. Срок выполнения работ – не позднее 29.11.2019.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000
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