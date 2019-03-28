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    Главная / Торги / Закупка офисной мебели для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Закупка офисной мебели для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90345Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90345

    Наименование закупки

    Закупка офисной мебели для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 12:40

    Документация процедуры

    Спецификация_мебель_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка офисной мебели для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90345Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка офисной мебели для нужд Санкт-Петербургского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    495 596,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.13, литер АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло Easy Chair 321 PTW сетка/ткань/пластик черное 100КГ 631076"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 2"

    "Стол письменный Easy to lead Easy Techno ЛДСП, ПВХ (каркас металл) светлый дуб/ серый 1400х600х740ММ 611427"

    Кол-во: 43.000

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