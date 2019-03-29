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    Главная / Торги / Поставка репелентов для нужд СКЗ 2019 год

    Поставка репелентов для нужд СКЗ 2019 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 06:3029.03.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90343Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90343

    Наименование закупки

    Поставка репелентов для нужд СКЗ 2019 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 13:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка репелентов для нужд СКЗ 2019 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 06:30 GMT +329.03.2019 06:3029.03.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90343Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка репелентов для нужд СКЗ 2019 год

    Начальная цена

    156 370,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 32АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты составляет не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Покупателем документа о приемке продукции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аэрозоль защитный длительного действия от кровососущих насекомых и клещей INSEKTLINE EXTRA UNIVERSAL 100МЛ"

    Кол-во: 429.000

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    Прием заявок:
    27.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    374 341
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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