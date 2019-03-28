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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Контактный телефон
+7 831 433-77-90
Факс
Адрес электронной почты
pk244@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90320Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг
Начальная цена
185 720,25
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Объекты: учебный корпус № 1- г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 12, учебный корпус № 2 – г. Н.Новгород, ул. Рубо, д. 5 А, общежитие – г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 1 Б Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оказание услуг с 1.04.19 г. по 30.06.2019г. Оплата ежемесячная по факту оказания услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НСТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Кол-во: 1.000
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