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    Главная / Торги / Комплектующие для ПНР СУ "Леноргэнергогаз"

    Комплектующие для ПНР СУ "Леноргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90319Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90319

    Наименование закупки

    Комплектующие для ПНР СУ "Леноргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 12:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплектующие для ПНР СУ "Леноргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90319Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие для ПНР СУ "Леноргэнергогаз"

    Начальная цена

    177 550,71

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург ул. Краснопутиловская дом 70Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет поставщика в день оплаты, товар в наличии. Необходимый тавар в "комментарит заказчика"

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой с медной жилой КГтп-ХЛ 4х35 Конкорд"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический ВА 88-35 250А IP20 400В 3п 35кА УХЛ3 SVA30-3-0250 РЭ2500А IEK"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Провод силовой гибкий ПуГВ 1х6 450/750В медь ПВХ-пластикат многопроволочный круглый желто-зелёный Exwire"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой с медной жилой КГтп-ХЛ 4х25 ГОСТ 16442-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Провод силовой ПВ3 (ПуГВ) 1х16"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "DIN-рейка перфорированная EKF PROxima 100СМ ГОСТ Р Мэк 60715-2003"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой с медной жилой КГтп-ХЛ 4х6 ГОСТ 16442-80"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Провод силовой ПВ3 (ПуГВ) 1х6"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический модульный ВА 47-29 32А C 3п 4.5кА MVA20-3-032-C IEK"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Реле тока тепловое РТИ-1321 12-18АА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Контактор КМИ-23210 32А 400В 1НО"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический T6N 630 TMA 630-6300 F F 630А IP20 690В 3P 36кА У3 1SDA060206R1 ABB"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический модульный ВА 47-29 6А C IP20 400В 3P 4.5кА УХЛ4 MVA20-3-006-C ИЭК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический модульный ВА 47-29 10А C IP20 400В 1P 4.5кА УХЛ4 MVA20-1-010-C ИЭК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Контактор КТИ-5150 150А 380В IEK"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Приставка контактная ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р арт. KPK10-22"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Лампа сигнальная AD16DS LED матрица d16ММ 230В желтый АС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Лампа сигнальная ИЭК AD-16DS(LED) 230В зеленый матрица d16ММ AC /упак 10 шт/ (BLS10-ADDS-230-K06-16)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Зажим наборный ЗНИ 4М² ИЭК JXB35А(YZN10-004-K03)"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Зажим наборный ЗНИ JXB24А 2.5М² серый ИЭК YZN10-002-K03"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 21"

    "Кабель-канал перфорированный RL12 серый 40x60ММ QUADRO 00107RL"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Кабель-канал перфорированный ИМПАКТ-М 40х40ММ 2М CKM50-040-040-1-K03"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Наконечник кабельный неизолированный штырьевой НШП-6 медный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 24"

    "Наконечник кабельный луженый ТМЛ 50-8-11 КВТ медный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Розетка переносная ИЭК 215 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 PSR22-016-5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Реле контроля фаз ЕЛ-13Е 380В 50Гц 45x70x100ММ"

    Кол-во: 1.000

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