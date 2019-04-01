Поставка оборудования для автоматизированной системы управления инженерными системами

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Доставка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счет на склад Покупателя. 2. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов (по московскому времени). 3. Поставщик должен сообщить за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара паспортные данные водителя и представителей поставщика, сопровождающих товар, марку и государственный регистрационный знак транспортного средства, осуществляющего доставку товара. 4. Поставщик должен соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Покупателем.