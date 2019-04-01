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Наименование закупки
Поставка оборудования для автоматизированной системы управления инженерными системами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для автоматизированной системы управления инженерными системами
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 18:00 GMT +301.04.2019 18:0001.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90318Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для автоматизированной системы управления инженерными системами
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И., 12.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Доставка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счет на склад Покупателя. 2. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов (по московскому времени). 3. Поставщик должен сообщить за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара паспортные данные водителя и представителей поставщика, сопровождающих товар, марку и государственный регистрационный знак транспортного средства, осуществляющего доставку товара. 4. Поставщик должен соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Покупателем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 3.000
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