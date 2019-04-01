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    Главная / Торги / Поставка оборудования для автоматизированной системы управления инженерными системами

    Поставка оборудования для автоматизированной системы управления инженерными системами

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 18:0001.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90318Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90318

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для автоматизированной системы управления инженерными системами

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:29

    Документация процедуры

    ЭП_Pr_3.xls

    ЭП_Pr_2.pdf

    ЭП_Pr_1.docx

    ЭД_12298.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для автоматизированной системы управления инженерными системами

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 18:00 GMT +301.04.2019 18:0001.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90318Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для автоматизированной системы управления инженерными системами

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И., 12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Доставка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счет на склад Покупателя. 2. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов (по московскому времени). 3. Поставщик должен сообщить за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара паспортные данные водителя и представителей поставщика, сопровождающих товар, марку и государственный регистрационный знак транспортного средства, осуществляющего доставку товара. 4. Поставщик должен соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка контроллеров Honeywell EXСEL-100С (XL-100C)"

    Кол-во: 3.000

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