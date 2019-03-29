Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка двуокиси углерода наливом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Поставка двуокиси углерода наливом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90317Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90317

    Наименование закупки

    Поставка двуокиси углерода наливом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка двуокиси углерода наливом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 08:00 GMT +329.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90317Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двуокиси углерода наливом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Начальная цена

    255 593,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край,Удмуртская Республика, Пермский край, Удмуртская РеспубликаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. При этом днем исполнения обязательства считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 календарных дней. Доставка товара транспортом Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двуокись углерода сжиженная низкотемпературная высший сорт ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 16.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Ценовой запрос № 264073
    Поставки технических газов.
    Поставки технических газов.
    264073
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 04:00(GMT+03:00)
    210 078
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 262515
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    262515
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 76685
    Закупка газа для МИЖУ п.Ханымей
    Закупка газа для МИЖУ п.Ханымей
    76685
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 05:30(GMT+03:00)
    466 085
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 79910
    Закупка газов промышленных г. Тюмень
    Закупка газов промышленных г. Тюмень
    79910
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 05:00(GMT+03:00)
    532 540
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 82279
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    82279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    171 064
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 82977
    ТГСтаврополь Поставка жидкой двуокиси углерода уточн (20198310)
    ТГСтаврополь Поставка жидкой двуокиси углерода уточн (20198310)
    82977
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    191 695
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить