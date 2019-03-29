www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка двуокиси углерода наливом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
{}
Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка двуокиси углерода наливом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 08:00 GMT +329.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90317Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двуокиси углерода наливом для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год
Начальная цена
255 593,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край,Удмуртская Республика, Пермский край, Удмуртская РеспубликаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Cрок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. При этом днем исполнения обязательства считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 календарных дней. Доставка товара транспортом Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 16.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.