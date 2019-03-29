Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани. Поставка из наличия на складе поставщика в течении 10 дней с даты регистрации договора