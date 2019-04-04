www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Инструмент металлообрабатывающий и абразивный для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-91-00
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент металлообрабатывающий и абразивный для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.04.2019 11:00 GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90315Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент металлообрабатывающий и абразивный для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
495 172,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6-й км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата 50%, окончательный расчёт в течении 20 дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.