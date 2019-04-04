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    Главная / Торги / Инструмент металлообрабатывающий и абразивный для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Инструмент металлообрабатывающий и абразивный для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90315Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90315

    Наименование закупки

    Инструмент металлообрабатывающий и абразивный для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Инструмент металлообрабатывающий и абразивный для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 11:00 GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90315Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент металлообрабатывающий и абразивный для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    495 172,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6-й км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 50%, окончательный расчёт в течении 20 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг отрезной плоский Луга 4447 по металлу и нержавеющей стали А40 S BF 150х22.2ММ 80М/С ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Круг отрезной плоский по металлу А54 BF 125х1.2х22ММ ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Круг отрезной плоский Expert for Metal по металлу А30 S BF 125х1.6х22ММ 80М/С 2.608.600.219 Bosch"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Круг отрезной по металлу 180х2.5х22ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с коническим хвостовиком 32х100х225ММ ГОСТ 17026-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с коническим хвостовиком 36х100х225ММ ГОСТ 17026-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с коническим хвостовиком 22х100х200ММ ГОСТ 17026-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 3ММ Р6АМ5 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Фреза твердосплавная концевая цельная двухзубая 3.0ММ 0.3ММ с упрочняющим покрытием"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком 11*22*92 z=4 КМ1 2223-0121(2223-0122) ГОСТ 17026-71 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком 6х13х57ММ Р18 Z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком 8х19х63ММ Р18 Z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком 9ММ Р18 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком 10х22х72ММ Р18 Z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком 12х26х83ММ Р18 Z=5 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с коническим хвостовиком 40х63х188ММ Р18 Z=6 ГОСТ 17026-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 20*38*104 z=6 2220-0021 (2220-0022) ГОСТ 17025-71 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком тв.сплав Т5К10, ВК8 50*32*190 z=6 КМ5 ТУ 3918-003-22215646-2031 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком тв.сплав Т5К10, ВК8 45*25*157 z=6 КМ4 ТУ 3918-003-22215646-2030 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком тв.сплав Т5К10, ВК8 40*25*150 z=6 КМ4 ТУ 3918-003-22215646-2029 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком тв.сплав Т5К10, ВК8 30*22*121 z=5 КМ3 ТУ 3918-003-22215646-2023 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком тв.сплав Т5К10, ВК8 25*22*121 z=5 КМ3 ТУ 3918-003-22215646-2021 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 80*3,0 d=22 ГОСТ 2679-2042 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 200*5,0 d=32 ГОСТ 2679-2093 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 200*4,0 d=32 ГОСТ 2679-2091 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 200*3,0 d=32 ГОСТ 2679-2089 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 80*2,5 d=22 ГОСТ 2679-2040 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 80*2,0 d=22 ГОСТ 2679-2039 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 63*1,0 d=16 ГОСТ 2679-2024 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 63*1,6 d=16 ГОСТ 2679-2027 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 31"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком 5х24х58ММ Р18 Z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная прорезная Р6М5 100*4,0 d=22 ГОСТ 2679-2057 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 40х0.5х10ММ Р9 тип 1 Z=80"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 34"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 50х0.5х13ММ Р6М5 тип 1 Z=100"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 35"

    "Фреза из быстрорежущей стали отрезная 2 160х3.0ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Фреза дисковая отрезная 100х2.0х27 ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Фреза дисковая отрезная 100х2.5 тип 2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Фреза дисковая отрезная 100х3 тип 2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Фреза дисковая отрезная 100х3.5 тип 2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 40"

    "Сверло центровочное тип R 4.0ММ ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком 50мм Р6М5 z=4 ГОСТ 17026-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 42"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 20ММ Р6М5 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 43"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 18ММ Р6АМ5 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 44"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 7,0 z=4ММ Р6М5 (l=16, L=60)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Резец проходной отогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 25х16х140ММ ГОСТ 18877-73 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 46"

    "Резец проходной отогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 20х12х125ММ ГОСТ 18877-73 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 47"

    "Резец проходной отогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 16х10х110ММ ГОСТ 18877-73 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 48"

    "Резец отрезной с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 25х16х140ММ ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" ГОСТ 18884-73 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 49"

    "Резец отрезной с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 20х12х120ММ ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" ГОСТ 18884-73 Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 50"

    "Резец отрезной с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 16х10х100ММ ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" ГОСТ 18884-73 Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 51"

    "Резец токарный подрезной отогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 25х16х140ММ ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" ГОСТ 18880-73 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 52"

    "Резец токарный подрезной отогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 20х12х125ММ ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" ГОСТ 18880-73 Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 53"

    "Резец токарный подрезной отогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 16х10х110ММ ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" ГОСТ 18880-73 Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 54"

    "Резец проходной упорный изогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 25х16х140ММ ГОСТ 18879-73 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 55"

    "Резец проходной упорный изогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 20х12х125ММ ГОСТ 18879-73 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 56"

    "Резец проходной упорный изогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 16х10х110ММ ГОСТ 18879-73 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 57"

    "Резец токарный расточный для сквозных отверстий с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 20х20х140ММ ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" ГОСТ 18882-73 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 58"

    "Резец токарный расточный для глухих отверстий с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 20х20х140ММ ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" ГОСТ 18883-73 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 59"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы с напайными твердосплавными пластинами Т5К10, Т15К6, ВК8 12х12х140ММ ГОСТ 18885-73 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 60"

    "Резец резьбовой ВК8 25х16х140ММ для наружной резьбы ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 61"

    "Резец резьбовой ВК8 25х25 для внутренней резьбы"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 62"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий ВК8 16х16ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 63"

    "Сверло центровочное комбинированное тип А 2.0ММ ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 64"

    "Сверло центровочное комбинированное тип А 1.6ММ ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 65"

    "Сверло центровочное 2317-0108 5.0ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 66"

    "Сверло центровочное тип R 3.15ММ ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 67"

    "Круг отрезной по металлу 125х1.2х22ММ Лужский абразивный завод"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 68"

    "Сверло центровочное 2317-0105 2.5ММ ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 69"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий Т15К6 25х25ММ ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 70"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий Т15К6 16х16х140ММ ГОСТ 18885-82"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 71"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий ВК8 16х16х140ММ ГОСТ 18882-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 72"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий ВК8 12х12х135ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 73"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий ВК8 16x16x140ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 74"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий ВК8 12x12х140ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 75"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий Т15К6 12х12х130ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 76"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком D4.0"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 77"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 7x16ММ Р6М5 ГОСТ 17025-71 z=4"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 78"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком 35мм Р6М5 z=4 ГОСТ 17026-71"

    Кол-во: 6.000

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