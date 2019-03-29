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    Главная / Торги / Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90313Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90313

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 10:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 07:00 GMT +329.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90313Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    295 566,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, мкр.Обская, ул.Ханмейское шоссе, д.26-в Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после фактического получения товара в течение не менее 30 рабочих дней, все затраты по доставке товара до склада Покупателя включены в цену. Поставка осуществляется партиями по заявке Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Софрадекс флакон 5МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фиточай Здоровье Эхинацея 50Г"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 3"

    "Облучатель бактерицидный Дезар-3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Витамины в комбинации с минеральными веществами Компливит таблетки покрытые оболочкой №60"

    Кол-во: 1080.000

    "Позиция 5"

    "Шприц одноразовый 5МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Тонометр механический"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Адреналин АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД 0.1ПРОЦ №5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Тест-система на алкоголь Алкотест-фактор-м"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Анальгин ампулы 50ПРОЦ 2МЛ N10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Омепразол капсулы 20МГ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Глюконат кальция раствор для иньекций ампулы 10ПРОЦ 10МЛ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Димедрол ампулы 1ПРОЦ 1МЛ № 10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Лейкопластырь бактерицидный телесный нетканный 4x10СМ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 14"

    "Лейкопластырь рулонный 1СМx500СМ на тканевой основе"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Перчатки медицинские смотровые Benovy латекс синий текстурированные M"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 16"

    "Викасол раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 1МЛ 1% №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Глюкоза 5ПРОЦ 250МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Глюкоза 40ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Препарат гемостатического действия Губка гемостатическая 5х5СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2.5х7.2СМ"

    Кол-во: 205.000

    "Позиция 21"

    "Препарат противоаллергический Диазолин таблетки №10 0.5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Дибазол раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 1% 5МЛ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Хлорид кальция раствор для внутривенного введения ампулы 10ПРОЦ 100МГ/МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Блокатор кальциевых каналов Кордафлекс ретард таблетки №60"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Кордиамин 25ПРОЦ 2МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Сульфат магния ампулы 25ПРОЦ 10МЛ №10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Шприц одноразовый 10МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Хлорид натрия раствор изотонический ампулы 0.9ПРОЦ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Хлорид натрия раствор изотонический флакон 0.9ПРОЦ 400МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Папаверина гидрохлорид ампулы 2ПРОЦ 2МЛ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Шприц одноразовый 20МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Спирт этиловый питьевой 95%"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Но-шпа таблетки 40МГ №24"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Бинт марлевый стерильный 7,Мx14СМ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 35"

    "Бинт марлевый медицинский 5Мx10СМ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 36"

    "Бинт марлевый стерильный 5Мx7СМ ГОСТ 1172-93"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 37"

    "Бинт марлевый нестерильный 7,Мx14СМ ГОСТ 1172-93"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Бинт марлевый нестерильный 5,Мx10СМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 39"

    "Бинт медицинский нестерильный Апполо 5Мx5СМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 40"

    "Спирт этиловый питьевой 95%"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 41"

    "Маска защитная медицинская трехслойная нестерильная"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 42"

    "Салфетки медицинские марлевые стерильные 16х14см №10"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 43"

    "Устройство маска Рот-Устройство-Рот"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Салфетка спиртовая Apexmed 12.5x11СМ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 45"

    "Шприц одноразовый 2МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 46"

    "Преднизолон 1МЛ №3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 47"

    "Жгут кровоостанавливающий"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Тест-система на определение 5 видов наркотиков"

    Кол-во: 6.000

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