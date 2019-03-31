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    Главная / Торги / Поставка напольного покрытия для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Поставка напольного покрытия для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.03.2019 22:0031.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90312Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90312

    Наименование закупки

    Поставка напольного покрытия для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 07:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка напольного покрытия для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.03.2019 22:00 GMT +331.03.2019 22:0031.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90312Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напольного покрытия для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Начальная цена

    86 355,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, город Чайковский, промзона СутузовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течении 30 дней с момента поставки, доставка силами и за счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Линолеум бытовой Tarkett Galaxy Dallas 3000х3000ММ"

    Кол-во: 135.780

    "Позиция 2"

    "Плитка керамогранитная Техногрес 30x30СМ серая"

    Кол-во: 12.150

    "Позиция 3"

    "Плинтус напольный SL 50 ПВХ дуб светлый 2500ММ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 4"

    "Уголок внутренний ПВХ дуб"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Уголок наружный ПВХ дуб"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 6"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка правая/левая дуб 2ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Фурнитура для плинтуса Соединитель ПВХ дуб"

    Кол-во: 30.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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