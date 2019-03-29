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    Главная / Торги / Материал для стоматологии

    Материал для стоматологии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90307Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90307

    Наименование закупки

    Материал для стоматологии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Юридический адрес

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Контактный телефон

    +7 831 466-66-79

    Факс

    +7 831 466-41-11

    Адрес электронной почты

    gbuznodgp1@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материал для стоматологии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 11:00 GMT +329.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90307Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материал для стоматологии

    Начальная цена

    17 262,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Маршала Жукова, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 10 рабочих дней после подписания товарно-транспортной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Адрес местонахождения

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент Витремер А3 стеклоиономерный порошок 9Г 3М ЭСПЕ Дентал Продактс США"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Материал стеклоиономерный пломбировочный тройной полимеризации Витремер 5Г 3303МР-А3 3М ЭСПЭ Дентал продактс США"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    31.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    27 180
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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