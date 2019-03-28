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    Главная / Торги / Флаги 2019 для ГТСПБ

    Флаги 2019 для ГТСПБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90303Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90303

    Наименование закупки

    Флаги 2019 для ГТСПБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:02

    Документация процедуры

    Договор.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Флаги 2019 для ГТСПБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90303Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Флаги 2019 для ГТСПБ

    Начальная цена

    66 614,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ст. Броневая, д. 4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флаг Газпром флажная ткань белый 1200х1800ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Флаг Газпром флажная ткань белый 1500х2250ММ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Флаг Газпром флажная ткань белый 900x1350ММ"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 4"

    "Флаг Газпром трансгаз Санкт-Петербург флажная ткань белый 1200х1800ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Флаг Газпром трансгаз Санкт-Петербург флажная ткань белый 1500х2250ММ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 6"

    "Флаг Газпром трансгаз Санкт-Петербург флажная ткань белый 900x1350ММ"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 7"

    "Флаг Российской Федерации флажная ткань белый 1200х1800ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Флаг Российской Федерации флажная ткань белый 1500х2250ММ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 9"

    "Флаг Российской Федерации флажная ткань белый 900x1350ММ"

    Кол-во: 29.000

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