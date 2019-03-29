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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Бензин АИ-92
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 08:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603054, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Свирская, 20
Почтовый адрес
603054, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Свирская, 20
Контактный телефон
+7 831 225-79-58
Факс
Адрес электронной почты
smtnn@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляев Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бензин АИ-92
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 08:00 GMT +329.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90302Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бензин АИ-92
Начальная цена
17 875,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Свирская, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании счета-фактуры и товарной накладной после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ СМТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ СМТ
Адрес местонахождения
603054, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Свирская, 20
Кол-во: 500.000
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