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    Главная / Торги / Закупка огнетушителей для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Закупка огнетушителей для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90300Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90300

    Наименование закупки

    Закупка огнетушителей для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 10:40

    Документация процедуры

    Спецификация_огнетушители_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка огнетушителей для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90300Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка огнетушителей для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    876 790,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Воровского, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-3 4.02ЛИТР(ДМ³) 3М 8С"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 6.7Л; ДМ³ 5КГ 3М ВСЕ 16КГ 8С ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-2 2.68ЛИТР(ДМ³) 2КГ 2М ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-10 10КГ 35КГ 55В, размер 1200х370х470 ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-25 "ИНЕЙ" 25КГ 4М 15С РМРС"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4 4КГ 3М 6КГ 10С АВСЕ ГОСТ 51057-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8 8КГ 160х580ММ 4М 10КГ 15С АВСЕ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-8 5.6КГ двуокись углерода"

    Кол-во: 8.000

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